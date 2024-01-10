Ситуация на фронте сегодня 10 января

Вражеские атаки

Враг нанес 5 ракетных и 52 авиационных удара (применив 3 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 1 уничтожено), совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, территория и помещения детского оздоровительного центра, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Веселое, Петропавловка, Ивановка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Новое, Нью-Йорк, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Тонечко, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 5 атак кафиров восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника у Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 15 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку противника возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки кафиров западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

Потери врага

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства противника.