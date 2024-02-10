Ситуация на фронте сегодня 10 февраля

Атаки россиян

В течение суток произошло 87 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Середина-Буда, Дружба Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенным пунктам, среди них Лисковщина, Архиповка, Леоновка, Гремяч Черниговской области; Старая Гута, Рожковичи, Фотовыж, Волфино, Веселовка, Степок, Грабовское Сумской области; Казачья Лопань, Охримовка, Николаевка, Землянки, Ольховатка, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак у Тернов, юго-восточнее Выемки, Раздолевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 9 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак возле Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 31 раз пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Максимилиановка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Водяного Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Угледар Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов, в том числе Темировка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

Херсонский плацдарм

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 безуспешная попытка штурма позиций наших войск.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Червоный Маяк, Крынки Херсонской области. Также оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня населенные пункты Тягинка, Ивановка, Токаревка, Велетенское Херсонской области.

Удары украинских сил

В течение суток подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 2 артиллерийским средствам противника.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 980 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 394 270 единиц личного состава.

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