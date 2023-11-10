Ситуация на фронте сегодня 10 ноября

Украинские воины ведут наступление на двух направлениях, отбили атаки россиян вблизи села Работино и уничтожили 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 59 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степок, Бояро-Лежачи, Николаевка, Середина Буда Сумской области; Уды, Волчанск, Бочковое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отбили 7 атак.

Противник нанес авиационный удар возле Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Новоегоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Красного Става Харьковской области; Северска, Верхнекаменского, Спорного Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 10 атак оккупантов в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Клещиевка, Курдюмовка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия восточнее Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького Донецкой области. Здесь Силами обороны отражена 21 атака.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Бердичи, Авдеевка. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили 13 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении захватчики, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия у Старомайорского Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах Урожайного и Сторожевого Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Золотая Нива, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Работино Запорожской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Полтавка, Гуляйполе, Работино, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Антоновка, Камышаны, Софиевка Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной было уничтожено 5 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделениями ракетных войск поражено 8 артиллерийских средств, пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.