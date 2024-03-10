Ситуация на фронте сегодня 10 марта

Атаки россиян

В целом враг нанес 5 ракетных и 95 авиационных ударов, совершил 136 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 20 ударных БпЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Гранов, Синьковка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Новосадово, Терны, Ямполовка, Николаевка, Семеновка, Богдановка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Желанное, Александрополь, Новокалиново, Очеретино, Новоалександровка, Новобахмутовка, Красногоровка, Новомихайловка, Максимильяновка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Новоданиловка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении защитники отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак врага вблизи населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении защитники отбили 8 атак противника в районах восточнее Левадного, Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средствам противовоздушной обороны оккупантов.

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