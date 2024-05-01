Ситуация на фронте сегодня 1 мая

Атаки россиян

За сутки зафиксировано 100 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водолаги, Ямное Сумской области; Веселое, Харьков, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Хреновка Черниговской области; Коренек, Волфино, Большая Березка, Юнаковка Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 11 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 9 атак, осуществленных противником в районах населенных пунктов Грековка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дилиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Роздоловка, Калиновка, Часов Яр, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 33 атаки в районах населенных пунктов Калиново, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Желанное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Архангельское, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 17 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Также нанес авиаудары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Лобково Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Белогорье, Роботино, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 5 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Ольговка, Тягинка, Велетенское Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Николаевка, Ивановка, Токаревка Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления БпЛА и 1 району сосредоточения личного состава противника.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на утро 1 мая было ликвидировано еще 1120 российских военных. Из этого следует, что общие потери вражеской армии с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 469840 солдат.

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