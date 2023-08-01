Ситуация на фронте сегодня 1 августа

За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Украинские военные уничтожили вражеский "Солнцепок" и 5 российских артиллерийских средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес 9 ракетных и 57 авиационных ударов, произвел 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Степного Сумской области и Удов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе пострадали Синьковка, Турья, Блешня, Бучки Черниговской области; Мефодиевка, Сытное, Стариковое, Могрица, Степок и Рясное на Сумской области и Уди, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Нестерное и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Донецкой области.

Совершил артиллерийские и минометные обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Одрадное, Колодежное, Каменка, Фиголовка, Новомлынск и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары севернее Серебрянки и возле Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Роздоловка, Орехово-Василовка, Григоровка, Ивановское, Предтечино и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает обстрелы населенных пунктов, в частности Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать пришествие русских войск в районах Марьинки и Победы. Враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди которых Марьинка, Победа, Георгиевка и Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Благодатного и Старомайорского. В районе последнего предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение. Продолжает обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Малиновки и Малой Токмачки Запорожской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник сохраняет военное присутствие. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Дмитровка и Очаков Николаевской области; Михайловка, Дудчаны, Берислав, Львов, Херсон и Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, продолжают огненное поражение врага.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 зенитно-ракетных комплексов противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов и склад боеприпасов.