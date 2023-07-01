Ситуация на фронте сегодня 1 июля

Вражеские атаки

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск, военных и гражданских инфраструктурных объектах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В частности, в результате ракетного удара крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-К" по школе в Сергеевке Донецкой области - 2 гражданских человека погибли и 6 ранены, школа полностью разрушена.

В результате обстрела российскими оккупантами жилого дома в Антоновке Херсонской области получила ранение семья с ребенком. В общей сложности повреждено около 30 гражданских жилых домов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, под огонь попали Красные Лозы, Гремяч, Богданово Черниговской области; Волфино, Константиновка, Басовка Сумской области и Гатище, Огурцово и Дворичанское в Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки, Котляровки и Берестового Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Путниково, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении, в течение суток, противник проводил наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменское, Раздолевка и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Хромово. Нанес авиационные удары в районах Торецкая и Нью-Йорка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Марково, Ивановское, Александро-Шультино и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении при поддержке авиации враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Бердичи, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар у этого города. Совершил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности Красногоровки, Марьинки, Георгиевки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатного и Золотой Нивы. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, пострадали Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленко, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался провести наступательные действия в районе Ровнополья, понес потери. Нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Сереж них Новодаровка, Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Дудчаны, Антоновка, Херсон, Степановка, Днепровское Херсонской области.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 состава боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ противника.