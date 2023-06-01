Ситуация на фронте сегодня 1 июня

Обстрелы россиян

За сутки оккупанты нанесли 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" по Киеву, все из которых были уничтожены. Они также нанесли два удара с зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову.

Захватчики также нанесли 36 авиационных ударов и совершили около 10 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых дети. Также повреждена детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

При этом вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Ситуация на передовой

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток Силы обороны отразили 19 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений, признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В частности, захватчики обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Бериловка, Мостки и Тимоновичи Черниговской области, Атинское, Павловка, Писаревка, Угроиды, Краснополье, Славгород Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Огурцово, Гатище, Варваровка, Бударки, Чугуновка в Харьковской области.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольшана, Котляровка, Крахмальное Харьковской области и Сергеевка Луганской области.

Кроме того, под артиллерийские и минометные обстрелы попали Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Северска, Спорного в Донецкой области.

Под артиллерийские атаки попали населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное, Николаевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики стреляли из авиации в районах Хромово и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне не предпринимали наступательных действий. При этом нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области.

Враг также обстрелял из артиллерии населенные пункты Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские военные отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Там же оккупанты нанесли авиационный удар, под артиллерийские обстрелы попали Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районе Угледара, Пречистовки и Большой Новоселки Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия. Били из авиации в районах Роботино Запорожской области и Берислав, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

Оккупанты также обстреливали населенные пункты Ильинка, Большая Новоселка, Времевка, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области; Змиевка, Веселое, Ивановка, Ингулец, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Потери врага

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также два - по ЗРК врага.

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, один ЗРК, пять артиллерийских подразделений на огневой позиции, девять районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Отметим, что за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 460 россиян. При этом с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла более 208 тысяч своих военных.

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