Ситуация на фронте сегодня 1 июня

Атаки врага

Сегодня ночью противник снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области. Предварительно силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 10 из 10 ракет были уничтожены.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Плетеновки Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка, Галагановка Черниговской области, Середина-Буда, Прогресс, Фотовиж, Студенток, Горки, Атинское области, а также Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Волчанские Хутора, Огурцово, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амбарное, Григоровка на Харьковщине.

В Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия южнее Белогоровки, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Тернов и Северской Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Новосадовому, Торскому и Спорному в Донецкой области.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Орехово-Василовки и Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тонечко, Северное, Нетайлово, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар. Артиллерийские обстрелы подверглись Курахово, Максимилиановке, Георгиевке, Марьинке, Победе, Елизаветовке, Екатериновке, Константиновке и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Свободное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное Каменское, Запорожской области; Берислав, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

Несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, оккупанты продолжают превращать временно захваченный Энергодар Запорожской области в военно-логистическую базу. Так, завод "Нестандартного оборудования и трубопроводов" используется захватчиками для ремонта военной техники, а завод "Специальных конструкций" и "Домостроительный комбинат" оккупанты превратили в состав военной техники, оружия и боеприпасов.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 2 – по зенитно-ракетным комплексам.

На утро 31 мая сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 470 российских захватчиков. Общие боевые потери противника по состоянию на 31 мая 2023 года ориентировочно составили около 207 910 россиян .

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