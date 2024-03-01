Ситуация на фронте сегодня 1 марта

Российские обстрелы

В общем враг нанес 6 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба, Глухов, Волфино Сумской области; Охримовка, Ольховатка, Хатнее, Тополи Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Прогресс Черниговской области; Шалигино, Сварково, Старая Гута Сумской области; Казачья Лопань, Гатище, Плетеневка, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кисловка и Садовое Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Петропавловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Роздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Дружба Донецкой области.

Также, под артиллерийским и минометным огнем, оказались около 10 населенных пунктов, в частности Часов Яр, Андреевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Александрополь, Архангельское, Новоалександровка, Очеретино, Прогресс, Новобахмутовка Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Орловка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов среди них Качкаровка, Львов, Херсон, Станислав Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения военной техники, 2 артиллерийским средствам, 3 пунктам управления, 3 складам боеприпасов противника.