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Ситуация в энергосистеме на 10 мая: без света потребители в шести областях

Фото: без света потребители в шести областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На 10 мая энергетическая система работает стабильно, без ограничений мощности. Без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Минэнерго".

В то же время враг продолжает уничтожать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, вчера во время артиллерийских обстрелов было повреждено одно из зданий "Харьковоблэнерго" в области. Погибших и пострадавших в персонале нет. Спасатели и представители предприятия проводят обследование, чтобы определить объем повреждений, сообщили в пресс-службе.

По данным Минэнерго, за сутки в Украине удалось вернуть свет 8 тысячам потребителей. Большинство из них - это абоненты в Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, по данным "Укрэнерго", ракетные атаки россиян вечером 8 мая и в ночь на 9 мая не нанесли повреждений электростанциям и магистральным сетям Украины.

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