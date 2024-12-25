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Ситуация с энергоснабжением в Украине начала улучшаться

Фото: ситуация с энергоснабжением в Украине начала улучшаться (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юрий Дощатов

Ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается и в ближайшие часы эта тенденция продолжится. Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли удастся избежать.

Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников в отрасли.

По данным источников, такое развитие событий уже подтверждается тем, что во второй половине дня графики были пересмотрены в сторону снижения периодов отключений света.

Сейчас продолжается работа по увеличению генерации, прежде всего за счет атомных электростанций.

"Таким образом, ситуация будет улучшаться", - сказал один из собеседников издания.

 

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Основной целью россиян являются ТЭС, ГЭС и трансформаторные подстанции.

Одни из крупнейших атак были 17 ноября - более 120 ракет и 90 дронов, 28 ноября удары повредили объекты в 14 областях. Из-за повреждения объектов и дефицита в энергосистеме в Украине вводили графики отключений электроэнергии. Впрочем последние несколько дней свет не выключали.

Однако этой ночью, 25 декабря, российские войска нанесли новый массированный удар по Украине ракетами различных типов.

В правительстве сообщили, что россияне массированно атаковали энергетику Украины. Из-за обстрелов в Украине ввели графики отключения света.

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ЭлектроэнергияОтключения света