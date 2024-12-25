Ситуация с энергоснабжением в Украине начала улучшаться

По данным источников, такое развитие событий уже подтверждается тем, что во второй половине дня графики были пересмотрены в сторону снижения периодов отключений света.

Сейчас продолжается работа по увеличению генерации, прежде всего за счет атомных электростанций.

"Таким образом, ситуация будет улучшаться", - сказал один из собеседников издания.