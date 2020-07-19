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Ситуація на Донбасі: українські військові потрапили під артилерію та міномети

Донбас, Неділя 19 липня 2020 17:38
Ситуація на Донбасі: українські військові потрапили під артилерію та міномети
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Втрат серед військовослужбовців ООС немає

Російсько-окупаційні сили застосовують проти українських військових на Донбасі заборонене мінськими угодами озброєння. Сьогодні бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню, але українські підрозділи давали відсіч.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, окупанти сьогодні відкривали вогонь з артилерійських систем 122-го калібру, мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру.

Під ворожі обстріли сьогодні потрапили оборонці Причепилівки, Луганського, Водяного, Старогнатівки та Лебединського. В результаті активності бойовиків українські військові не постраждали.

"Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися - вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника", - додали в командуванні.

Нагадаємо, український військовий отримав поранення на Донбасі вчора, 18 липня; в той же день підрозділи ООС ліквідували одного російського окупанта.

Крім того, 18 порушень режиму припинення вогню на Донбасі було зафіксовано 17 липня.

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