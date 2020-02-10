Ситуація на Донбасі: втрат серед українських військових немає

На Донбасі від початку поточної доби, 10 лютого, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомили в прес-центрі операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що бойовики двічі обстрілювали позиції українських військових в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід":

поблизу Красногорівки - зі стрілецької зброї;

неподалік Павлопіль - зі станкового протитанкового гранатомета (5 пострілів).

Також супротивник двічі порушував режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме:

в районі Орехово - з станкового протитанкового гранатомета (4 пострілу);

поруч з населеним пунктом Хутір Вольний - з ручного протитанкового гранатомета.

В результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 лютого, бойовики на Донбасі дев'ять разів обстрілювали позиції ООС. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий.

Раніше повідомлялося, що Україна не підтримує розведення сил на Донбасі по всій лінії зіткнення, оскільки це суперечить мінськими угодами. Міністр оборони Андрій Загороднюк зазначив, що розведення не впливає на безпечну ситуацію.