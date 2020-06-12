Ситуація на Донбасі загострилася: поранені троє військових ООС

На Донбасі доба минула неспокійно - окупаційні війська провели 16 обстрілів, навіть задіяли безпілотник. Внаслідок обстрілів двоє українських військових дістали поранення, ще один - бойову травму.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Українські оборонні позиції бойовики обстрілювали із заборонених Мінськом мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовані біля Мар'їнки - три рази, Новомихайлівки (двічі), населеного пункту Гнутове, біля Новотроїцького, Чермалика, Оріхового (двічі), Хутора Вільного, Луганського, Верхньоторецького.

"Проти захисників Павлополя агресор задіяв БпЛА для скидання гранатометного пострілу та міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети... Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь", - повідомили в штабі.

За поточну добу втрат серед українських бійців немає.

Нагадаємо, відбулось ще одне засіданння Тристоронньої контактної групи, де Україна назвала умови для проведення виборів на окупованих територіях Донбасу.