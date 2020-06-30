Ситуація на Донбасі: бойовики використали ПТРК, поранені двоє військових

На Донбасі обстановка минулої доби, 29 червня, залишалася неспокійною - окупаційні війська порушили "тишу" 12 разів. Унаслідок обстрілів двоє українських військових поранені.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник серед іншого озброєння використав протитанкові ракетні комплекси (ПТРК). Також залучалися міномети, гранатомети, снайперська зброя. У відповідь Об'єднаним силам теж довелося відкривати вогонь.

Як наслідок - розвідка повідомила про двох поранених серед бойовиків. Обстріли велися неподалік Хутору Вільний (двічі), тут, власне, і були застосовані ПТРК.

Противник відкривав вогонь також біля Кримського, Луганського, Південного, поблизу населеного пункту Березове, біля Старогнатівки та у передмісті Мар’їнки.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню один раз поблизу Невельського.

"У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, в українському МЗС не виключають повномасштабний наступ РФ на Україну після голосування за зміни в російську Конституцію.

Як відомо, в Росії від 25 червня почали голосувати за поправки до конституції РФ. Їх прийняття "обнулить" президентські терміни чинного президента Росії Володимира Путіна і зможе дозволити йому залишатися на цій посаді до 2036 року.