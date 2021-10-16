Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили режим "тиші" 

На Донбасі від початку поточної доби, 16 жовтня російсько-окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Зокрема, в напрямку Луганського окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем.
Крім цього, в бік Новотошківського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Як повідомляють в штабі, втрат серед наших військовослужбовців внаслідок обстрілу не зафіксовано.
Зазначено, що на збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.
Нагадаємо, вчора бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі, внаслідок чого поранено українського військового.