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Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили режим "тиші" 

Автор: Марія Кучерявець

На Донбасі від початку поточної доби, 16 жовтня російсько-окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, в напрямку Луганського окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

Крім цього, в бік Новотошківського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Як повідомляють в штабі, втрат серед наших військовослужбовців внаслідок обстрілу не зафіксовано.

Зазначено, що на збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, вчора бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі, внаслідок чого поранено українського військового.

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