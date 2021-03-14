Ситуація з COVID погіршується: рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах

Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися. Станом на 14 березня рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я .

Зазначимо, норма щодо рівня госпіталізацій становить 60 або менше на 100 тисяч населення. Показник перевищено у Києві (76,7), Вінницькій (123,5), Житомирській (92,3), Закарпатській (86,5), Івано-Франківській (123,6), Миколаївській (87,2), Тернопільській (60,1), Хмельницькій (71,1) та Чернівецькій (90,1) областях.

Станом на 14 березня:

"червона зона" - Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області;

"помаранчева зона" - Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області;

"жовта зона" - Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області

Відзначимо, розподіл на кольорові зони означає, що в "червоних" областях діють найжорсткіші карантинні заходи, в інших - м'які, такі як масковий режим, масові заходи з обмеженнями і так далі.