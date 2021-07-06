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Ситуація з COVID в світі стабілізувалася "на дуже високому рівні", -  ВООЗ

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Вівторок 06 липня 2021 02:26
Ситуація з COVID в світі стабілізувалася "на дуже високому рівні", -  ВООЗ Фото: за останні кілька тижнів ситуація з захворюваністю значно покращилась(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Ситуація з поширенням коронавірусу в світі стабілізувалася "на дуже високому рівні". Ситуація краща, ніж кілька місяців тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкла Райана.

За його словами, за останні кілька тижнів ситуація з захворюваністю значно покращилась.

"Якщо подивитися на графік за останні кілька тижнів, то можна побачити, що наступила свого роду стабілізація, але це сталося на дуже високому рівні", - сказав Райан.

Він також вважає, що ситуація з поширенням коронавірусом зараз краща, ніж два-три місяці тому.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим буде скасовано. Британцям буде дозволено носити маски на власний розсуд. Крім того, британський прем'єр запропонував план послаблення карантину в Англії.

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