Ситуація з поширенням коронавірусу в світі стабілізувалася "на дуже високому рівні". Ситуація краща, ніж кілька місяців тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкла Райана.

За його словами, за останні кілька тижнів ситуація з захворюваністю значно покращилась.

"Якщо подивитися на графік за останні кілька тижнів, то можна побачити, що наступила свого роду стабілізація, але це сталося на дуже високому рівні", - сказав Райан.

Він також вважає, що ситуація з поширенням коронавірусом зараз краща, ніж два-три місяці тому.