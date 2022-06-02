Ситуація з COVID-19 в КНДР з кожним днем погіршується, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я поставила під сумнів заяви Північної Кореї про прогрес у боротьбі зі спалахом COVID-19, заявивши, що, на її думку, ситуація погіршується на тлі відсутності незалежних даних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що хвиля COVID-19 в останні дні пішла на спад. Але експерти підозрюють заниження даних в цифрах, опублікованих в підконтрольних уряду ЗМІ, що ускладнює оцінку масштабів ситуації.
"Ми припускаємо, що ситуація погіршується, а не поліпшується", — заявив заступник голови ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан під час відеобрифінгу. За його словами, ВООЗ неодноразово пропонувала допомогу, включаючи вакцини та витратні матеріали.
Раніше повідомлялося, що в Північній Кореї спалах коронавірусу. У середині травня було зафіксовано близько 50 летальних випадків і понад 300 тисяч інфікованих корейців.
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