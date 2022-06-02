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Ситуация с COVID-19 в КНДР с каждым днем ухудшается, - ВОЗ

Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Всемирная организация здравоохранения поставила под сомнение заявления Северной Кореи о прогрессе в борьбе со вспышкой COVID-19, заявив, что, по ее мнению, ситуация ухудшается на фоне отсутствия независимых данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что волна COVID-19 в последние дни пошла на спад. Но эксперты подозревают занижение данных в цифрах, опубликованных в подконтрольных правительству СМИ, что затрудняет оценку масштабов ситуации.

"Мы предполагаем, что ситуация ухудшается, а не улучшается", — заявил заместитель главы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан во время видеобрифинга. По его словам, ВОЗ неоднократно предлагала помощь, включая вакцины и расходные материалы.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее вспышка коронавируса. В середине мая была зафиксировано около 50 летальных случаев и более 300 тысяч инфицированных корейцев.

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