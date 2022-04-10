Ситуація в Чернігові налагоджується, але перебувати сьогодні тут – це ризик для життя, - мер

Владислав Атрошенко також зазначив, що на початку військових дій намагалися повідомляти людям, де які вузли критичної інфраструктури не працюють, чому не надходить вода в певні мікрорайони, але дуже швидко зрозумів, що таким чином ворог отримує інформацію, практично інструкцію для обстрілів і подальшого руйнування міста.

"Російськими ракетами та авіабомбами повністю зруйнована інфраструктура, тисячі будинків, в місті не ходять гроші, тому що бізнес не працює через руйнування, не сплачуються податки, зарплати, тільки пенсії нараховуються. У місті безплатно лунає гуманітарна допомога", - зазначив мер.

Міський голова також підкреслив, що лікарні в Чернігові працювали постійно. У лікарнях зараз немає тепла, вікна забиті фанерою, але лікарі надають першу медичну допомогу і рятують життя. Працюють хірургічні відділення, але є певні обмеження. Наприклад, коли мова йде про складні операції, для яких не вистачає інструментів. Тому після стабілізації важких пацієнтів намагаються вивозити до Києва.

Атрошенко також зазначив, що рішення про повернення в місто кожен повинен приймати для себе сам: "перебувати зараз тут - це ризик для життя, але водночас потрібно і комусь забезпечувати життєдіяльність міста. Закон не забороняє як приїжджати, так і виїжджати з міста. Але треба враховувати при вирішенні цього питання, що дуже висока ймовірність ракетних ударів, авіаційних бомбардувань, повернення сухопутних частин росіян у напрямку Чернігова і Києва".

За словами мера, вже ведуться підрахунки обсягів руйнувань в ході бойових дій. Адміністрація міста також має намір залучати світову експертну середу, щоб оцінка відбувалася швидко, за спрощеними процедурами.