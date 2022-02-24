Системи розмінування та оборонні засоби: Франція надасть допомогу Україні
У Франції прийняли рішення про надання Україні військової допомоги. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президент.
Президент зазначає, що в ході діалогу з президентом Франції Еммануелем Макроном, він подякував йому за прийняте рішення про допомогу Україні.
"Подякував за прийняте рішення про надання Україні індивідуальних оборонних засобів і систем розмінування", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський зазначає, що звернувся до Франції як до країни, головуючої в Раді ЄС, за макрофінансовою підтримкою Україні.
"Ціную Францію за те, що залишається з Україною в такі складні часи", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, у Франції заявили, що сподіваються на продовження переговорів у нормандському форматі. Там підкреслили, що діалог необхідний для врегулювання ситуації навколо України.