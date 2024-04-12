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Систему нужно стабилизировать. В Кабмине обратились к украинцам из-за проблем со светом

Фото: украинцев просят помочь в стабилизации энергетической системы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Энергетическую систему Украины нужно стабилизировать, чтобы уменьшить дефицит мощности в вечерние часы. Потому украинцев призывают экономить в пиковые часы потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Светлану Гринчук в эфире телемарафона.

"Мы просим наших потребителей понимать, что сейчас нужно очень ответственно относиться к энергопотреблению. Очень ответственно особенно в пиковые часы нагрузки, пиковые часы потребления - это утром и вечером", - сказала она.

Замминистра объяснила, что днем в Украине может быть профицит электроэнергии, поскольку сейчас наблюдаются солнечные дни и достаточно много восстановительной генерации. По ее словам, вчера, 11 апреля, Украина передавала избыток электроэнергии соседним странам. Но вечером мощности не хватает.

"Когда мировой день заканчивается, увеличивается потребление и не хватает в системе генерации. Вот вчера приходилось также привлекать помощь от наших партнеров. То есть днем передаем - вечером должны привлекать", - добавила Гринчук.

В Минэнерго призывают украинцев помочь в стабилизации энергосистемы. Для этого нужно снизить использование электроэнергии в пиковые часы.

"Пока мы ищем эти решения, как стабилизировать эту ситуацию, очень просим наших потребителей все-таки помочь нам и переносить использование наиболее энергоемких приборов на там дневные часы. Пытаться экономить особенно в эти пиковые столь сложные для нас часы восстановления таких объектов", - призвала заместитель министра.

 

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.

Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

Вчера во время массированной атаки была уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

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МинэнергоЭлектроэнергияОтключения света