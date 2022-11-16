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Систему стабилизировали, но ситуация сложная. В Киеве действуют аварийные и плановые отключения света

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Киев, Среда 16 ноября 2022 12:27
Систему стабилизировали, но ситуация сложная. В Киеве действуют аварийные и плановые отключения света Фото: в Киеве действуют аварийные и плановые отключения света (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

После массированных обстрелов Украины 15 ноября систему энергоснабжения удалось стабилизировать, однако ситуация с дефицитом энергии остается сложной. В связи с этим в Киеве действуют как аварийные, так и плановые отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Ситуация с энергоснабжением в столице, как и во многих регионах страны, - сложная. Сеть электроснабжения Киева объединена с национальной системой энергоснабжения. И вчера враг попал по многим объектам в Украине. Именно с этим были связаны массовые отключения света. На данный момент систему стабилизировали. Но ситуация с дефицитом энергии остается сложной", - написал он.

По распоряжению "Укрэнерго" в столице применяют почасовые и экстренные отключения электроэнергии. Энергетики делают это, чтобы сохранить управляемость энергосистемы.

"Что касается теплоснабжения. Хочу отметить, что несмотря на все сложности - тепло сейчас в домах киевлян есть", - добавил Кличко.

По его словам, объекты критической инфраструктуры Киева снабжены генераторами и горючим на случай отключений.

Напомним, вчера россияне выпустили по Украине 96 крылатых ракет, 75 из них удалось сбить.

Из-за самой большой атаки в истории энергетики по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно - аварийные отключения.

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