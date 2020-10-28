Систему соціальної допомоги України переведуть в онлайн-режим

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери. Усі послуги будуть доступні онлайн-режимі.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 28 жовтня.

Як зазначив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, "для громадян це означатиме спрощення процедур, отримання допомоги і прозорість виплат".

"Ми нарешті повністю відійдемо від багатогодинних черг, бюрократії та тонн паперових документів. На порталі "Дія" буде створена єдина система соціальної сфери, аби громадяни могли онлайн отримати всі соціальні послуги, які надаються державою", - сказав він.

За його словами, це дасть можливість знати, кому саме призначаються різні види соціальної допомоги.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту розпорядження, необхідність розроблення та реалізації цієї Стратегії викликана такими факторами, що є характерними для соціальної сфери:

відсутність єдиного інформаційного середовища, зокрема єдиного обліку одержувачів соціальної підтримки, та системи їх верифікації;

відсутність єдиної системи управління видатками на соціальний захист населення, їх розподілу та контролю за їх цільовим використанням;

складні процедури звернення за соціальною підтримкою, низький рівень сервісу, корупційні ризики;

значна кількість звернень громадян, які не є автоматизованими, дублюють один одного або є зайвими;

відсутність ефективної системи моніторингу та контролю зазначених процесів;

надмірний бюрократичний апарат і невиправдані адміністративні витрати на утримання інституцій соціального захисту.

Стратегією визначено напрями та завдання комплексної цифрової трансформації всіх компонентів системи соціального захисту населення на основі єдиних підходів, стандартів і технологій.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", адміністративними послугами у режимі онлайн користувалися тільки 5% громадян України.

Нагадаємо, частина даних, що вносяться в додаток "Дія", є у відкритому доступі. Наприклад, можна побачити, хто власник компанії.