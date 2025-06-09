Системная проблема долгов "Гарпока" останавливает инвесторов в зеленую энергетику, - Верещинская

По ее словам, следствием долгов "Гарпоку" является то, что инвесторы не принимают активное участие в зеленых аукционах, которые государство уже несколько раз пыталось провести для стимулирования строительства станций зеленой энергетики.

"Дело в том, что их контерагентом по результатам аукционов, то есть компанией, с которой им надо будет заключить соглашение... будет "Гарантированный покупатель" - та компания, которая им задолжала годами средства по зеленому тарифу", - сказала Верещинская.

Она подчеркнула, что это не является непосредственно виной только "Гарпока", но отметила, что это системная проблема на рынке электроэнергии. В то же время, инвесторы не имеют уверенности в том, что смогут вернуть свои средства.

"Системные проблемы - это как раз вопрос в целом инвестиционного климата в секторе. Конечно, мы говорим о долгах, которые были накоплены, и это конечно, настораживает и тех инвесторов, которые уже работают в Украине, и тех, которые планируют заходить. Этот вопрос до сих пор нет решения", - отмечали директор.

По ее мнению, инвесторы уже предоставили государству все предложения о возможностях решения долгового кризиса в энергетике и теперь нужна политическая воля, чтобы государство Украина взяло ответственность за разработку и реализацию соответствующей дорожной карты.