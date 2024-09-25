Система грузового тарифообразования "Укрзализныци" должна базироваться на дифференциации, - эксперт

Об этом заявил президент ОП Александр Каленков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Системы классов грузов, которая сейчас есть, не устраивает. Стоимость перевозки разных грузов разная, поэтому и тарифы должны быть разными. Но должны быть не классы. К примеру, в Польше есть базовая ставка, к которой добавляется коэффициент – в зависимости от маршрута и сопутствующих услуг", - говорит Каленков.

По его словам, коэффициенты для грузов разные, если, например, грузоотправитель отправляет не 60 вагонов, а один, или если работает сезонно, или если использует больше промежуточных или сортировочных станций.

"Такая система работает в Польше, и там тарифный сборник – это два листа бумаги. А у нас тарифный сборник – это целая стопка бумаг. И эта непрозрачность устраивает Укрзализныцу прежде всего, потому что они здесь могут делать все, что хотят", - заметил эксперт.

Каленков убежден: в случае «гармонизации», предлагаемой УЗ, первоначальный грузовой тариф должен быть значительно снижен, а система тарифообразования – полностью изменена на основе применения таких коэффициентов.

"Нужно убрать систему классов. Но одновременно, в этот же момент, ввести другую систему. Мы обсуждаем проблему унификации классов в энергетике, и это тоже самое. Директивы Евросоюза говорят: тарифы монополий должны быть экономически обоснованы. И если стоимость услуг разная, должен быть разный тариф. Иначе это кроссубсидирование", - резюмировал эксперт.

Напомним, Укрзализныця подала в правительство план «гармонизации» тарифов на перевозку: если его примут, стоимость перевозки стройматериалов вырастет на 52%, руды и уголь – на 7%, возврат пустых вагонов – на 67%.



В свою очередь, президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий заявил, что если УЗ повысит тарифы на грузовые перевозки, цена на строительные материалы возрастет, а о скидках придется забыть.