Система фильтрации фишинговых сайтов несет угрозы информационной безопасности Украины, - операторы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Интернет ассоциации Украины (ИнАУ).

Как сообщается, ИнАУ провела опрос по рискам системы фильтрации фишинговых сайтов, внедренной распоряжением НЦУ от 30.01.2023 № 67/850.

В опросе приняли участие 78 руководителей предприятий, представляющих подавляющее большинство операторов электронных коммуникаций среди членов ИнАУ.

Согласно результатам опроса:

62% опрошенных операторов считают, что внедренная распоряжением система блокирования доменов несет угрозы информационной безопасности Украины;

72% опрошенных считают, что использование "транзитного" сервера НКЦК СНБО для передачи провайдерам перечня фишинговых сайтов, сформированных командой CSIRT НБУ, создает дополнительные существенные риски.

В ИнАУ также добавили, что с момента обнародования распоряжения ассоциация предлагала изменить систему фильтрации. Согласно экспертизе ассоциации, централизованная автоматическая система имеет стратегические технологические уязвимости, которые ставят под угрозу весь сегмент украинского интернета и создают угрозы национальной безопасности.

"В военное время такие уязвимости позволяют существенно заблокировать доступ к интернету в зоне .ua. Транзитный сервер СНБО, на который передается информация, является дублированием функций и снижает уровень защиты системы", - указывают эксперты.