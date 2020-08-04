Система електронних платежів НБУ перейшла на розширений режим роботи

Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) з 3 серпня 2020 року запрацювала в режимі 23/7. Система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ

Як зазначається в повідомленні, учасники СЕП можуть здійснювати міжбанківський переказ коштів з 01:00 до 24:00. У роботі системи існує технологічна перерва впродовж однієї години під час переходу на новий банківський день - з 00:00 до 01:00. До цього СЕП забезпечувала приймання міжбанківських платежів з 8:30 до 19:00 у робочі дні та не функціонувала в святкові та вихідні дні.

Водночас виконання банками міжбанківського переказу коштів через СЕП у режимі 23/7 є добровільною опцією. Банки самостійно приймають рішення щодо часу початку та завершення роботи в СЕП на підставі власних потреб та потреб клієнтів.

Загалом протягом банківського дня 3 серпня 2020 року в системі було оброблено 1,6 млн платежів на загальну суму понад 119 млрд грн, зокрема:

у період із 01:00 до 08:30 - 286,04 тисяч платежів на суму 6,8 млрд грн;

у період із 08:30 до 19:00 (робочий час, визначений попереднім регламентом СЕП) - понад 1,303 млн платежів на суму 112 млрд грн;

у період із 19:00 до 00:00 - 13,87 тисяч платежів на суму 69 млн грн.

"Тепер клієнти банків матимуть майже цілодобовий доступ до фінансових послуг та зможуть проводити чутливі до часу платежі в зручному для них режимі. Це позитивно сприятиме розширенню фінансової інклюзії, впровадженню нових інноваційних інструментів безготівкового переказу коштів та зростанню частки безготівкових розрахунків", - зазначив директор департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк.

Робота СЕП у режимі 23/7 стане першим етапом для переходу системи на цілодобовий режим роботи. Тепер НБУ працюватиме, щоб реалізувати в СЕП "безшовний" режим роботи 24/7, додали в прес-службі.

Нагадаємо, у зв’язку з карантином НБУ упродовж чотирьох місяців не стягував з банків плату за здійснення розрахунків у системі, однак з 24 липня поновив тарифи.

Відзначимо, через Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) у 2019 році здійснено 384 млн початкових платежів на суму понад 32 трлн грн, що більше на 7,5% за кількістю та 28% за сумою, ніж у 2018 році.