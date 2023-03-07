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Система электронных платежей будет работать круглосуточно с 1 апреля: НБУ определил порядок

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Украина, Вторник 07 марта 2023 08:54
Система электронных платежей будет работать круглосуточно с 1 апреля: НБУ определил порядок Фото: НБУ отменил мгновенные переводы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новое поколение системы электронных платежей (СЭП) заработает с 1 апреля 2023 года. Она будет работать на базе международного стандарта ISO 20022 и в круглосуточном режиме (24/7).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, Национальный банк Украины урегулировал вопрос выполнения межбанковских платежных операций в национальной валюте. Документ вступает в силу с 1 апреля 2023 года, кроме нормы об обязательном зачислении средств по платежной операции на счет получателя в течение часа, которая будет действовать с 1 апреля 2024 года.

НБУ, в частности, установил, что:

  • стандарт ISO 20022 унифицирует платежные документы, создает единые принципы для их заполнения и обработки, расширяет дополнительную информацию реквизитный состав платежной инструкции, что дает возможность обеспечить автоматизацию платежных операций и повысить уровень обслуживания клиентов;
  • круглосуточный режим работы СЭП предусматривает выполнение межбанковских платежных операций без приостановки работы этой системы и мгновенный переход от текущего календарного дня. Сумма выполненной платежной инструкции будет отображаться по счету участника СЕП датой того календарного дня, где она проведена через СЕП.

Напомним, ранее планировалось, что новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработает в круглосуточном режиме (24/7) с 20 августа 2022 года.

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Национальный банк Украины
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