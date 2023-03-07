Система электронных платежей будет работать круглосуточно с 1 апреля: НБУ определил порядок

Новое поколение системы электронных платежей (СЭП) заработает с 1 апреля 2023 года. Она будет работать на базе международного стандарта ISO 20022 и в круглосуточном режиме (24/7).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, Национальный банк Украины урегулировал вопрос выполнения межбанковских платежных операций в национальной валюте. Документ вступает в силу с 1 апреля 2023 года, кроме нормы об обязательном зачислении средств по платежной операции на счет получателя в течение часа, которая будет действовать с 1 апреля 2024 года. НБУ, в частности, установил, что: стандарт ISO 20022 унифицирует платежные документы, создает единые принципы для их заполнения и обработки, расширяет дополнительную информацию реквизитный состав платежной инструкции, что дает возможность обеспечить автоматизацию платежных операций и повысить уровень обслуживания клиентов;

круглосуточный режим работы СЭП предусматривает выполнение межбанковских платежных операций без приостановки работы этой системы и мгновенный переход от текущего календарного дня. Сумма выполненной платежной инструкции будет отображаться по счету участника СЕП датой того календарного дня, где она проведена через СЕП.