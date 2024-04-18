Сырскому продемонстрировали новую бронемашину украинского производства

Была представлена модернизированная боевая машина пехоты БМП-1ТС с украинским модулем "Список-Синтез", бронемашина Oncilla и другая техника.

"Имели возможность с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым ознакомиться и оценить новые образцы ВВТ и возможности перспективного их применения на поле боя", - цитирует Сырского Генштаб.

Что известно о новой БПМ украинского производства

Как отмечает Милитарный, бронемашина вмещает восемь пехотинцев, где для каждого бойца выделено отдельное противоминное кресло. Кроме них в машине находятся три члена экипажа: командир, водитель и наводчик.

Выход из десантного отделения для экипажа и пехотинцев в десантном отделении реализован через кормовую аппарель.

В базовой комплектации машина весом 16 тонн имеет 3 класс защиты по стандарту STANAG 4569. Он предусматривает выдерживание обстрела из стрелкового вооружения калибра 7,62×51 бронебойными патронами.

Кроме того, разработчик позиционирует свой бронеавтомобиль как минозащищенную боевую единицу, способную выдержать подрыв заряда весом до 10 кг в тротиловом эквиваленте. Такая защита обеспечивается благодаря двухслойному V-образному дну корпуса.

Машина имеет колесный привод 6х6 и оснащена дизельным двигателем Cummins ISBe4 (300 кВт) с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач Allison. Она способна развивать скорость в 100 км/ч, а запас хода составляет 700 км.