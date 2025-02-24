Сырский сделал заявление в третью годовщину войны

Сегодня, 24 февраля, исполняется три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что этот этап войны является продолжением борьбы за независимость, которая длится уже 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сырского.

"Мир не верил, что мы выстоим, но украинский народ достойно сдерживает удары врага. Мы разгромили российскую наступательную группировку, освободили север Украины, Харьковскую область и Херсон", - отметил он.

По его словам, силы обороны вернули более 50% территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года. Он также подчеркнул значение асимметричных действий украинских войск, в частности Курской операции, которая предотвратила новое наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Главнокомандующий сообщил, что за три года враг понес значительные потери. Противник потерял почти 870 тысяч солдат и офицеров, более 10,1 тысячи танков, 21,1 тысячи боевых бронированных машин и 23,3 тысячи артсистем.

Украинские силы наносят удары по глубокому тылу противника, уничтожая склады вооружений, аэродромы и военные предприятия. Он отметил, что Черноморский флот РФ фактически прекратил существование: "Мы загнали его остатки в бухты Новороссийска".

Также был отмечен вклад украинских инженеров и ИТ-специалистов в развитие беспилотных технологий.

"Эта война стала первой, где беспилотники играют ключевую роль, и мы первые в мире создали Силы беспилотных систем", - заявил главнокомандующий.

Он поблагодарил граждан Украины за поддержку армии, а союзников - за помощь в борьбе за независимость.

"Имею честь быть главнокомандующим таких воинов в такое время", - подытожил он.

Вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, осуществив атаки с разных направлений - с севера, востока и юга. Вражеские войска нанесли массированные ракетные удары по военным и гражданским объектам, пытаясь быстро захватить ключевые города, в частности Киев, Харьков и Одессу.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение, а украинские силы обороны немедленно начали сопротивление. В первые недели войны российские оккупанты столкнулись с мощным сопротивлением, что сорвало их планы молниеносного захвата Украины.

Благодаря героическому сопротивлению Вооруженных Сил Украины и поддержке международных партнеров российское наступление было остановлено. Украинские военные освободили Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, а впоследствии Харьковскую и Херсонскую.

В материале РБК-Украина "Десант в Гостомеле и оккупация Бучи. Истории тех, кто первыми встретили большую войну" - читайте о первых днях полномасштабного вторжения.