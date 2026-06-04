Сырский принял жесткие решения из-за плохой подготовки мобилизованных

По его словам, в мае было проинспектировано 72 воинские части, которые имели разрешение проводить базовую общевойсковую подготовку (БОВП) на собственной базе.

"По итогам контроля принят ряд управленческих решений, в том числе и жестких. Восемь воинских частей потеряли право на самостоятельное проведение базовой подготовки. Отдельным бригадам и полкам поставлена задача пересмотреть собственные возможности, улучшить условия и содержание подготовки новобранцев", - отметил Сырский.

Генерал подчеркнул, что в вопросе качества подготовки "неприкасаемых нет", и добавил, что качество подготовки военнослужащих должно "соответствовать единым высоким стандартам". По его словам, определяющим фактором остается человеческий.

"Там, где командиры заботятся о подчиненных, улучшают бытовые условия, развивают учебную базу, где инструкторы сопровождают новобранцев и поддерживают постоянную обратную связь, - там выше качество подготовки и меньше случаев самовольного оставления частей", - заявил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что в армии планируют усилить уровень психологической подготовки и внедрить дополнительные меры для профилактики СЗЧ.