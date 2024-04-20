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Сырский и Умеров встретились с новым командующим армией Дании

Киев, Суббота 20 апреля 2024 11:13
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Сырский и Умеров встретились с новым командующим армией Дании Фото: Сырский и Умеров встретились с командующим армией Дании (t.me/osirskiy)
Автор: Наталья Юрченко

Новый командующий обороной Дании Майкл Уиггерс Гилдгаард прибыл в Украину. Генерал встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram.

"Состоялся визит в Киев новоназначенного командующего обороной Дании Генерала Майкла Уиггерса Гилдгаарда. С первого дня полномасштабного вторжения Дания была на стороне Украины, на стороне защиты демократии и свободы", - отметил главком.

На встрече также присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Во время встречи командующие обсудили насущные потребности украинской армии по разным направлениям, пути и возможности для дальнейшей поддержки со стороны датского правительства.

"Пользуясь случаем, поблагодарил датское правительство и народ за системную поддержку украинского войска", - добавил Сырский.

Фото: Сырский и Умеров встретились с командующим армией Дании (t.me/osirskiy)

Помощь Дании

Дания является одной из стран-партнеров Украины. Она предоставила военную и гуманитарную помощь, поддерживает санкции против России. Также между Данией и Украиной был заключен договор о гарантиях безопасности.

Известно, что Дания присоединилась к авиационной коалиции по обучению и передаче истребителей F-16. Также страна передала украинской армии всю свою артиллерию.

Кроме того, Дания стала первой страной, которая закупит оружие для ВСУ у украинских производителей.

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Дания Рустем Умеров Александр Сырский
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