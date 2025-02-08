Сырский сказал, насколько сократилось соотношение артснарядов у ВСУ и армии РФ

"Год назад преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах составляло примерно 1:10. Сегодня это соотношение сократилось почти до 1:2", - отметил Сырский.

В своей заметке он поблагодарил страны-партнеры за поставки боеприпасов, а также выразил благодарность отечественным оружейникам, которые наращивают производство и усиливают фронт вооружениями и военной техникой с пометкой "сделано в Украине".

Еще одним фактором сокращения в соотношении артиллерийских снарядов, по словам Сырского, стало уничтожение вражеской артиллерии.

"Также это стало возможным благодаря целенаправленному уничтожению нашими усилиями российской артиллерии. За год нами уничтожено около 13 050 вражеских артсистем (за два предыдущих года - 8400). Успешная контрбатарейная борьба вместе с работой дронов прекращает доминирование российских пушек на поле боя", - резюмировал главком.