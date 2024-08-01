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Сырский про восток: всюду продолжаются бои, позиции меняются несколько раз в сутки

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me/osirskiy)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты ценой больших потерь имеют незначительный успех на отдельных направлениях восточного фронта. При этом ситуация может изменяться несколько раз в сутки.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время поездки на восточный фронт, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В течение трех суток работал на восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях", - рассказал он.

По его словам, по всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия разной интенсивности - кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех.

"Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сегодняшний день существенных изменений не произошло", - отметил Сырский.

Сырский о ситуации на отдельных направлениях фронта

Противник продолжает сосредоточивать усилия на Покровском направлении, бросает в бой свои опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать оборону ВСУ на направлении Желанное, Новогродовка, Покровск.

На Купянском направлении в районе, Песчаного, Стельмаховки, Макеевки продолжаются ожесточенные бои, но ВСУ держат позиции.

Сложная ситуация на Северском направлении. Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы, но успеха не имеет. Также жесткие бои идут в районе канала на подступах к Часовому Яру, без изменения позиций сторон.

Противник продолжает штурмовать позиции ВСУ в районах Нью-Йорка, Пивденного, Зализного.

На Харьковском направлении, в районе Глубокого, Волчанска, тоже бои, но враг успеха не имеет, несет существенные потери.

Силами Национальной полиции, СБУ и Военной службы правопорядка проводятся контрдиверсионные действия. Их подразделения сейчас обнаруживают и обезвреживают диверсионные группы противника в районах городской застройки на Торецком направлении.

Ситуация на фронте

На утро 1 августа зафиксировано 156 боевых столкновений. Треть из них произошла на Покровском направлении.

Как отмечают в Институте изучения войны, на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Купянска, Сватово, Часового Яра, Торецка и на западе Запорожской области. Силы обороны Украины, возможно, ликвидировали российскую ДРГ в Черниговской области.

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Война в УкраинеАлександр Сырский