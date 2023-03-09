Сырский о ситуации на Бахмутском фронте: каждый ход и решения способны кардинально ее изменить

Украинские военные уже десять месяцев защищают город Бахмут. Однако Россия не прекращает свои попытки по захвату и не жалеет для этого ни своих людей, ни вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

"Силы обороны совершили ряд тактических действий, которые в настоящее время не дали врагу взять город в оперативное окружение. Но ситуация остается очень тяжелой", - заявил он.

Сырский заметил, что россияне при попытке захвата Бахмута действуют привычными методами, они, как всегда, не считают людей. Однако количество окупантов, которые РФ бросает на гибель, не является решающим преимуществом или фактором победы.

"Мы понимаем тактическое значение Бахмута для врага и знаем его планы по действиям на других участках фронта. Силы обороны сейчас продолжают защищать город. Ситуация динамична. Здесь каждый ход и решения способны кардинально ее изменить. Каждый день имеет самую высокую ценность", - подчеркнул Сырский.