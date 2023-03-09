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Сырский о ситуации на Бахмутском фронте: каждый ход и решения способны кардинально ее изменить

Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные уже десять месяцев защищают город Бахмут. Однако Россия не прекращает свои попытки по захвату и не жалеет для этого ни своих людей, ни вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

"Силы обороны совершили ряд тактических действий, которые в настоящее время не дали врагу взять город в оперативное окружение. Но ситуация остается очень тяжелой", - заявил он.

Сырский заметил, что россияне при попытке захвата Бахмута действуют привычными методами, они, как всегда, не считают людей. Однако количество окупантов, которые РФ бросает на гибель, не является решающим преимуществом или фактором победы.

"Мы понимаем тактическое значение Бахмута для врага и знаем его планы по действиям на других участках фронта. Силы обороны сейчас продолжают защищать город. Ситуация динамична. Здесь каждый ход и решения способны кардинально ее изменить. Каждый день имеет самую высокую ценность", - подчеркнул Сырский.

Напомним, в последние недели ситуация на Бахмутском направлении снова ухудшилась. Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты захватывают Бахмут в кольцо, а Украина якобы начала выводить войска.

Президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию и поручил военным собрать помощь для Бахмута.

Глава государства отмечает, что город не оцеплен. По его словам, оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.

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БахмутВойна России против Украины