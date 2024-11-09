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Сырский: ситуация на фронте сложная и имеет тенденцию к обострению

Украина, Суббота 09 ноября 2024 21:48
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Сырский: ситуация на фронте сложная и имеет тенденцию к обострению Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ситуация на фронте остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг использует свои преимущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

Сырский рассказал, что он провел очередной телефонный разговор с командующим вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи.

"В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях", - пояснил он.

В то же время Сырский заявил, что у Украины есть многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск.

В ходе разговора, по словам главнокомандующего, отметил, что американская сторона подтвердила неукоснительное соблюдение взятых обязательств по обеспечению Сил обороны Украины задекларированной номенклатурой вооружения и военной техники.

Напомним, что ранее сегодня Сырский сообщил, что украинские защитники за месяц атаковали дронами более 52 тысяч целей.

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Александр Сырский
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