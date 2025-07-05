Сырский о штурмах врага на Южно-Слобожанском направлении: атаки по 10 раз в сутки

Сырский провел два дня непосредственно в подразделениях на Харьковщине, чтобы лично оценить ситуацию на Южнослобожанском направлении.

По словам Сырского, на прошлой неделе украинские воины отбили более 60 вражеских штурмов, а около десяти боев продолжаются ежедневно.

Российские оккупанты пытаются давить численностью, однако Вооруженные Силы Украины и Национальная гвардия применяют тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения врага.

"Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в частности на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника", - отметил он.

Во время визита Сирский обсудил с командованием ВСУ и НГУ пути усиления обороны и выяснил первоочередные потребности военных.

Командующий отдал указания для решения насущных проблем.

Ситуация на Южнослобожанском направлении остается напряженной, однако украинские защитники держат позиции и готовятся к возможным наступательным действиям оккупантов.