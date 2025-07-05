Сырский о штурмах врага на Южно-Слобожанском направлении: атаки по 10 раз в сутки

Враг штурмует Южно-Слобожанское направление до десяти раз в сутки. Украинские войска успешно отбивают атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского в Facebook.
Сырский провел два дня непосредственно в подразделениях на Харьковщине, чтобы лично оценить ситуацию на Южнослобожанском направлении.
По словам Сырского, на прошлой неделе украинские воины отбили более 60 вражеских штурмов, а около десяти боев продолжаются ежедневно.
Российские оккупанты пытаются давить численностью, однако Вооруженные Силы Украины и Национальная гвардия применяют тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения врага.
"Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в частности на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника", - отметил он.
Во время визита Сирский обсудил с командованием ВСУ и НГУ пути усиления обороны и выяснил первоочередные потребности военных.
Командующий отдал указания для решения насущных проблем.
Ситуация на Южнослобожанском направлении остается напряженной, однако украинские защитники держат позиции и готовятся к возможным наступательным действиям оккупантов.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.
Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 306 беспилотных летательных аппаратов, три ракеты и 149 единиц автомобильной техники оккупантов.
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