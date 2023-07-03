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Сырский рассказал о продвижении у Бахмута и показал видео уничтожения оккупантов

Фото: Сырский показал видео уничтожения оккупантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные смогли продвинуться по фалангам Бахмутского направления. Там были уничтожены позиции оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Бахмутское направление. Есть продвижение наших сил на флангах и эффективное уничтожение россиян. Вот пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады", - написал Сырский.

По его словам, воины этой бригады удачно отработали по российскому миномету и уничтожили позиции оккупантов.

Ситуация вокруг Бахмута

Напомним, украинские военные уже больше месяца продолжают активные действия на Бахмутском направлении. Им удается продвигаться к югу и к северу от города. Таким образом они могут взять группировку врага, остающуюся в населенном пункте, в окружение.

Вчера, 2 июля, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что продвижение наших защитников под Бахмутом продолжается.

При этом, по его словам, сейчас враг сосредоточил в районе города более 50 тысяч солдат. Он также постоянно перебрасывает резервы.

Наступление ВСУ продвигается не только у Бахмута, но и на юго-востоке страны. Там за две недели было деоккупировано восемь населенных пунктов.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ