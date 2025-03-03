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Сырский раскрыл детали удара РФ по полигону в Днепропетровской области

Понедельник 03 марта 2025 14:50
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Сырский раскрыл детали удара РФ по полигону в Днепропетровской области Фото: Александр Сырский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем субботы, 1 марта, атаковала одну из воинских частей на территории полигона Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области. Удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер-М" в кассетном снаряжении.

Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий Александр Сырский написал в Facebook.

По его словам, в результате удара есть погибшие и раненые. Однако стоит заметить, что их количество не разглашается.

Сырский заявил, что с целью установления всех обстоятельств и причин трагедии на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.

На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части.

"Поставил задачу командующим видов и отдельных родов войск (сил) ВС Украины организовать проверку выполнения требований распоряжений ГК и ГШ ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах", - написал Сырский.

Удар по полигону в Днепропетровской области

Напомним, ранее в СМИ начала появляться информация о вражеском обстреле полигона "Новомосковский" в Самарском районе Днепропетровщины во время построения бойцов 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В частности, Минобороны РФ заявило, что удар был нанесен из ОТРК "Искандер-М".

Впоследствии генерал-майор Михаил Драпатий сообщил, что сейчас идет тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия. Также в Сухопутных войсках, 1 марта одно из их подразделений стало целью вражеского ракетного удара.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону в Днепропетровской области

Подробно о том, что произошло - читайте в материале РБК-Украина.

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