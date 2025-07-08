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ВСУ восстановили и удерживают позиции в Курской и Белгородской областях, - Сырский

Вторник 08 июля 2025 11:54
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ВСУ восстановили и удерживают позиции в Курской и Белгородской областях, - Сырский Фото: Александр Сырский (facebook.com CinCAFofUkraine)
Автор: Наталья Кава

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о своем участии в заседании Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили фронт и обеспечение военных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Facebook.

Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте, в частности на наиболее горячих направлениях - Покровском, Лиманском, Новопавловском и Северо-Слобожанском. По словам Главкома, только за минувшие сутки произошло 188 боевых столкновений с врагом, в результате которых российские войска потеряли более тысячи солдат.

"Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне - на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области", - отметил он.

Отдельно Сырский отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ. По его словам, украинские силы продолжают сковывать значительную группировку противника в приграничье, и враг не будет иметь там покоя.

Также на Ставке обсудили наращивание и усовершенствование беспилотной составляющей обороны. Сирский уточнил, что речь идет как о защите тыловых городов, так и о сдерживании вражеских штурмов на передовой и нанесении ударов DeepStrike по территории России.

"Держу на контроле развитие направления дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи, обучаются истребители. Войску нужно как можно больше таких высокотехнологичных БпЛА", - добавил он.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел Ставку верховного главнокомандующего.

"Оккупанты не будут чувствовать там покоя. Был очень подробный разговор о дронах: должны значительно больше использовать все типы дронов, которые помогают именно на передовой", - рассказал Зеленский.

Ситуация на Покровском направлении

Ранее мы писали о том, что Покровское направление, а в частности город Покровск, остается одним из самых горячих участков фронта. В начале мая главком Александр Сырский заявил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении Донецкой области.

Однако по данным ISW, ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

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