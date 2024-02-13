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Сырский вместе с Умеровым поехали на фронт, чтобы осмотреть ситуацию, - Зеленский

Архивное фото: Александр Сырский и Рустем Умеров (t me ministry_of_defense_ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров отправились на фронт, чтобы осмотреть ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

По словам президента, сегодня уделялись вопросы фронту, и в частности Авдеевке, Купянску, Лиману. 

"Максимум внимания, максимум поддержки. Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации", - сказал президент.

Зеленский также добавил, что они решают имеющиеся проблемы, а именно комплектацию подразделений, укрепление, управление. 

"Будет усиление дронами, РЭБ, командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад", - подытожил президент.

Перестановки в ВСУ

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский начал обновление руководства ВСУ. Так, вместо Валерия Залужного на должность главкома был назначен Александр Сырский. А Генштаб вместо Сергея Шапталы возглавил Анатолий Баргилевич.

Позже глава государства также назначил заместителей новых главкома и начальника Генштаба, а также провел кадровые перестановки среди командующих войсками.

Перестановки в ВСУ пока не коснулись только двух командующих. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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