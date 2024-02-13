Остались в команде. Кого не затронули кадровые перестановки в руководстве ВСУ

В высшем военном руководстве Украины на прошлой неделе произошли кадровые изменения. Смене главкома последовал ряд перестановок в ВСУ, но есть и те руководители, которые остались на своих должностях. Как командующие Воздушных сил и Военно-морских сил Николай Олещук и Алексей Неижпапа.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, кого не коснулись кадровые перестановки в руководстве ВСУ.

Структура ВСУ

Вооруженные Силы Украины обеспечивают сдерживание вооруженной агрессии против Украины и отпор ей, охрану воздушного пространства государства и подводного пространства в пределах территориального моря Украины в случаях, определенных законом, принимают участие в мероприятиях, направленных на борьбу с терроризмом.

В особый период численность ВСУ увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу во исполнение указов президента о мобилизации, утвержденных законами Украины.

Вооруженные силы Украины имеют такую общую структуру:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины;

Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины;

виды ВСУ - Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы;

отдельные роды сил ВСУ - Силы специальных операций, Силы территориальной обороны, Силы логистики, Силы поддержки, Медицинские силы;

отдельные роды войск ВСУ - Десантно-штурмовые войска, Войска связи и кибербезопасности;

органы военного управления, соединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения заведений высшего образования, учреждения и организации, не относящихся к видам и отдельным родам войск (сил) ВС Украины.

Кроме того, в Украине будет создан отдельный род сил в структуре ВСУ. Речь идет о Силах беспилотных систем. Соответствующий указ "О наращивании возможностей сил обороны" опубликован на сайте Офиса президента.

Какие изменения произошли в ВСУ

На минувшей неделе в Украине прошли значительные изменения в высшем военном руководстве. Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых смен, начиная с замены главкома. В частности:

Александр Сырский - главнокомандующий ВСУ вместо Валерия Залужного.

Анатолий Баргилевич - начальник Генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы.

Александр Павлюк - командующий Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского.

Юрий Содоль - командующий Объединенными силами ВСУ вместо Сергея Наева.

Игорь Плахута - командующий Сил ТрО вместо Анатолия Баргилевича.

Игорь Скибюк - командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ вместо Максима Миргородского.

Фото: изменения в руководстве ВСУ (инфографика РБК-Украина)

Подробнее о тех, кто занял ключевые посты в командовании ВСУ - читайте в материале РБК-Украина "Барс" сменил "Волонтера". Кто теперь руководит армией вместо "команды Залужного".

Кто остается на должностях

Отметим, что кадровые изменения пока не затронули некоторые виды ВСУ, а также отдельные роды сил и войск. Ниже расскажем о высшем военном руководстве, которое остается на должностях.

Воздушные силы

Николай Олещук - командующий Воздушными силами ВСУ

Николай Николаевич Олещук родился в Луцке в 1972 году, женат, имеет сына и дочь. Выпускник Житомирского высшего училища радиоэлектроники противовоздушной обороны 1994 года также окончил Харьковский военный университет в 2004 году и Национальный университет обороны Украины в 2010 году.

Фото: командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (facebook.com/kpszsu)

В войсках прошел путь от начальника расчета ЦВМ и цифровых вычислителей отделения боевого управления радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона (ЗРС С-300) - до командира зенитной ракетной бригады.

Далее проходил службу в должностях заместителя начальника штаба Командования Воздушных сил, начальника штаба - заместителя командующего воздушным командованием "Восток" Воздушных сил.

В 2019 году получил воинское звание "генерал-майор".

С ноября 2014 года Олещук принимал участие в проведении АТО, а также привлекался к выполнению задач в рамках операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Награжден отличиями Министерства обороны Украины, в частности, медалями "За образцовую службу" и "За укрепление обороноспособности", а также знаками "За воинскую доблесть" и "Знак почета".

С 9 августа 2021 года командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Имеет звание Герой Украины, орден Богдана Хмельницкого III степени.

Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра. Благодаря решениям Олещука удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допущено господство вражеских самолетов в воздухе.

Военно-морские силы

Алексей Неижпапа - командующий Военно-морскими силами ВСУ

Алексей Леонидович Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе (АР Крым). В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015-м.

Фото: командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа (wikipedia.org)

В 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-морскими силами по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки Командования Военно-морских сил ВСУ.

С апреля 2020 года Неижпапа занимал должность заместителя командующего Военно-морскими силами ВСУ. Участвовал в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (в должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады.

Неоднократно осуществлял руководство украино-американскими учениями "Си Бриз" от украинской стороны.

С 11 июня 2020 года назначен командующим Военно-морскими силами ВСУ.

Силы логистики

Олег Гуляк - командующий Сил логистики ВСУ

Олег Викторович Гуляк родился 8 января 1972 году в г. Новый Буг (Николаевская область). Окончил Новосибирское высшее военное командное училище. С 2004 года начальник штаба 72-го отдельного механизированного батальона 7-й отдельной механизированной бригады украинского контингента в Ираке. С 9 января 2005 года командир 72-го отдельного механизированного батальона. С 2005 года - начальник штаба 16-й механизированной бригады. Впоследствии возглавил 95-ю аэромобильную бригаду (2007-2010), затем проходил службу в должности первого заместителя командира 6-го армейского корпуса Сухопутных войск.

23 августа 2011 года Гуляку присвоено звание "генерал-майор".

Участник российско-украинской войны. В частности, в 2017-2018 годах исполнял обязанности заместителя командующего силами антитеррористической операции (АТО).

С 30 августа 2021 года назначен командующим Силами логистики ВСУ. До этого он десять лет был начальником одесской Военной академии.

Отметим, что вопрос логистики будет курировать и бригадный генерал Алексей Шевченко. Он стал заместителем начальника Генштаба ВСУ вследствие перестановок на прошлой неделе.

Силы поддержки

Дмитрий Герега - командующий Сил поддержки ВСУ

Дмитрий Михайлович Герега родился в 1971 году в селе Хотинского района Черновицкой области. Окончил Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище. Образование оперативно-стратегического уровня получил в 2020 году в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Фото: командующий Сил поддержки ВСУ Дмитрий Герега (facebook.com/KSP.ZSU)

Проходил военную службу в должностях руководящего состава: в г. Звягель (ранее Новоград-Волынский) занимал должность командира инженерного полка оперативного командования "Север"; в г. Житомир - в должности начальника отдела оперативного обеспечения 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Украины; в г. Чернигов - в должности начальника управления Сил поддержки оперативного командования "Север";

С началом АТО на востоке Украины принимал непосредственное участие в боевых действиях с 2014 года. Под его руководством были предприняты меры инженерного обеспечения действий подразделений 8-го армейского корпуса в районе проведения боевых действий и благодаря их успешному выполнению потерь среди личного состава корпуса не было. Также успешно осуществлял вывод личного состава сводных отрядов инженерных подразделений из-под минометных и артиллерийских обстрелов.

Неоднократно привлекался к выполнению задач в рамках операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Имеет звание "генерал-майор".

Войска связи и кибербезопасности

Алексей Коваленко - врио командующего Войск связи и кибербезопасности

В открытых источниках очень мало информации о главе Войск связи и кибербезопасности. Но известно, что временно исполняющим обязанности командующего Войсками связи и кибербезопасностью ВСУ является бригадный генерал Алексей Коваленко.

Кадровые изменения, произошедшие ранее

Напомним, что кадровым перестановкам на прошлой неделе предшествовало еще несколько состоявшихся минувшей осенью. Они касались руководителей медицинских сил ВСУ и Сил специальных операций.

Силы специальных операций (ССО)

Так, 3 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций (ССО) ВСУ генерал-майора Виктора Хоренко. Соответствующий указ был опубликован на сайте ОП. Причина увольнения в документе не указана.

Новым командующим ССО президент назначил полковника Сергея Лупанчука. Информации о Лупанчуке в открытых источниках нет.

В свою очередь Хоренко отметил, что увидел о своем увольнении из СМИ.

Медицинские силы

Впоследствии, в этом же месяце президент сменил командующего Медицинскими силами ВСУ.

Фото: командующий Медицинскими силами Анатолий Казмирчук (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Вместо генерал-майора Татьяны Остащенко новым командующим стал генерал-майор Анатолий Казмирчук, до этого работавший начальником Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

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