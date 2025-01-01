Сырский приехал к военным на Курское направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских защитников на Курском направлении. Он наградил воинов за их мужество и вклад в борьбу с агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего.

"Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов. Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений", - подчеркнул Сырский. Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Курском направлении (t.me/osirskiy) Он пояснил, что благодаря стойкости и мужеству украинских военных потери врага на Курском направлении составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники. "30 декабря из плена вернулось еще 189 украинцев. Это также и ваша (речь о военных на Курском направлении, - ред.) заслуга, ведь во время операции на этом направлении наш обменный фонд пополнился более чем на 700 захватчиков", - добавил он.