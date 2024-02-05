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Сырский прибыл на фронт и рассказал об успехах ВСУ на востоке

Донбасс, Понедельник 05 февраля 2024 12:57
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Сырский прибыл на фронт и рассказал об успехах ВСУ на востоке Фото: командующий группировкой войск "Хортица" Александр Сырский на востоке (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский в очередной раз прибыл на фронт. Он рассказал об успехах ВСУ на востоке и наградил военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

По словам Сырского, украинские военные смогли сорвать планы врага по захвату новых территорий и населенных пунктов, не допустить его продвижения и создать условия для дальнейших действий по освобождению нашей земли от оккупантов.

"Защитники Восточного фронта наносят врагу невосполнимые потери и надежно держат рубежи обороны", - говорится в сообщении.

Генерал также наградил украинских защитников государственными и ведомственными наградами на линии столкновения за их мужество, жертвенность и героизм.

Ситуация на фронте

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции украинских военных в районе Работино, на Запорожском направлении 4 февраля. Село было освобождено от оккупантов в августе 2023 года.

По данным Генштаба на утро 5 февраля, украинские военные отразили 44 атаки противника на Авдеевском направлении, удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Силы обороны ударили по 5 районам сосредоточения личного состава противника. В частности, как утверждают в Институте изучения войны, российские войска продвинулись на пять-семь километров ближе к Часов Яру за неустановленный период времени, недавно продвинулись вдоль восточнее Авдеевки и северо-западнее Марьинки.

При этом, в Авдеевской ГВА рассказали, что российские захватчики зашли в несколько домов дачного массива вблизи Авдеевки. Однако пока уличных боев в городе нет.

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