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Сырский объяснил отход украинских сил из Авдеевки

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Для отхода украинских сил из Авдеевки Донецкой области было несколько причин. При этом, во время боев за город российские войска понесли колоссальные потери, в частности, больше 47 тысяч военных.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Укринформа.

"Мы отвели свои силы из Авдеевки, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена, что дало возможность противнику постепенно продвигаться вперед", - рассказал он.

Также, по его словам, негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии, и именно это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу.

"Итак, чтобы избежать окружения и сохранить жизнь людей, я принял решение выйти из Авдеевки. К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Это война… Российские пропагандисты пытаются использовать разные видео с пленными украинскими воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев", - добавил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями, "и об этом вряд ли будут рассказывать в "российском" телевизоре".

"Только в период с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года на Авдеевском направлении российские захватчики потеряли: 47186 человек личного состава, 364 танка, 748 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских систем, 5 самолетов. Силы обороны Украины с начала Авдеевской оборонной операции на этом направлении взяли в плен 95 российских оккупантов", - привел цифры генерал.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

Добавим, что оборона украинских сил Авдеевки длилась 10 лет. Россия понесла большие потери в боях за город, чем в битве за Бахмут. Больше о выходе ВСУ из Авдеевки - читайте в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияАвдеевкаВооруженные силы УкраиныАлександр Сырский