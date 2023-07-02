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Сырский показал видео уничтожения артиллеристами полевого склада оккупантов возле Бахмута

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Воскресенье 02 июля 2023 15:26
Сырский показал видео уничтожения артиллеристами полевого склада оккупантов возле Бахмута Фото: Сырский показал видео уничтожения артиллеристами полевого склада оккупантов возле Бахмута (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские артиллеристы продолжают удачно уничтожать российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

По его словам, артиллерия 77-й отдельной аэромобильной бригады получила данные о расположении полевого склада из БК россиян. Они размещались недалеко от поселка Ягодное, Бахмутского района Донецкой области.

Точным выстрелом украинские военные попали в состав и уничтожили вооружение оккупантов.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки произошло 46 боевых столкновений. оккупанты сосредотачиваются на штурмах на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Тем временем украинские военные наступают на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Защитники имеют определенные успехи.

Аналитики ISW предполагают, что россияне могут взимать под Бахмут силы по другим направлениям из-за наступления украинских войск.

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