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Сырский показал видео точного уничтожения российской САУ украинскими бойцами

Среда 11 октября 2023 00:04
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Сырский показал видео точного уничтожения российской САУ украинскими бойцами Иллюстративное фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские бойцы уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку с помощью артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Командующий Сухопутными войсками написал, что вражескую самоходную артиллерийскую установку уничтожили бойцы 40-й Отдельной артиллерийской бригады.

Это уже не первое меткое уничтожение военными вражеской техники. Ранее Сырский писал, что ониликвидировали огневое подразделение российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, украинские бойцы ликвидировали за минувшие сутки еще 580 российских оккупантов, таким образом, общие потери войск противника в живой силе в Украине составили уже 280 470 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему, 26 ББМ и 12 танков врага.

Следует отметить, что Россия официально не раскрывает потери своей армии в войне против Украины. При этом оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч российских военных, погибших на фронте.

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